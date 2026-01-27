Bajrami dhe Terras flasin për rrugën evropiane të Kosovës
Ambasadori i Republikës së Kosovës në Belgjikë, Agron Bajrami, zhvilloi sot një takim në me raportuesin për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Terras. Bajrami bëri me dije se gjatë takimit u shkëmbyen pikëpamje lidhur me rrugën evropiane të Kosovës “Sot në Parlamentin Evropian, pata një takim shumë të mirë me raportuesin për Kosovën, Riho Terras.…
Lajme
Ambasadori i Republikës së Kosovës në Belgjikë, Agron Bajrami, zhvilloi sot një takim në me raportuesin për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Terras.
Bajrami bëri me dije se gjatë takimit u shkëmbyen pikëpamje lidhur me rrugën evropiane të Kosovës
“Sot në Parlamentin Evropian, pata një takim shumë të mirë me raportuesin për Kosovën, Riho Terras.
Krahasimi i shënimeve dhe shkëmbimi i pikëpamjeve mbi rrugën evropiane të Kosovës, zgjerimin e BE-së dhe mundësitë kryesore që ofron viti 2026 për arritjen e një progresi domethënës dhe të pakthyeshëm” shkroi Bajrami, në njoftimin e tij.