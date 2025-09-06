Bajrami: Derisa Kurti e vazhdon bllokadën, Kosova po rrëshqet drejt një krize të thellë ekonomike
Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka vlerësuar se Kosova po rrëshqet drejt një krize të thellë ekonomike. Ajo ka bërë me dije se kjo po ndodh derisa po vazhdon bllokada institucioneve. Në profilin e saj në “Facebook”, ajo ka shkruar për rritje të inflacionit dhe të deficiti tregtar. “Sipas ASK-së norma e inflacionit është 4.3%,…
Lajme
Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka vlerësuar se Kosova po rrëshqet drejt një krize të thellë ekonomike.
Ajo ka bërë me dije se kjo po ndodh derisa po vazhdon bllokada institucioneve.
Në profilin e saj në “Facebook”, ajo ka shkruar për rritje të inflacionit dhe të deficiti tregtar.
“Sipas ASK-së norma e inflacionit është 4.3%, ndërsa për shportën bazë të konsumit inflacioni arrin në numra dyshifrore, deficiti tregtar po thellohet me shifra frikësuese, investimet kapitale të nivelit qendror janë më të ulëtat në histori e institucionet financiare janë në mungesë të thellë likuiditeti. Në të njëjtën kohë, energjia elektrike për bizneset më vitale në vend është 300% më e shtrenjtë. Thënë më thjeshtë, çmimet po rriten çdo ditë, importojmë pothuajse çdo gjë që konsumojmë, qeveria nuk investon para në ekonomi dhe secila familje sot është në kredi. Ndërkohë, atë pak ekonomi që kishim po shkatërrohet, sepse po sakrifikohet prodhimi vendor për të favorizuar tregtarët e energjisë, të cilët tashmë edhe me emra shihet se janë njerëz të afërt me Albin Kurtin”, ka shkruar ajo.
Ajo e ka kritikuar kryeministrin në detyrë Albin Kurti për faktorizim të Listës Serbe.
“Politika korruptive e Albin Kurtit arriti ta faktorizojnë Listën Serbe, duke e bërë aleate në bllokimin e institucioneve për një pozitë krejtësisht të parëndësishme në Kryesinë e Kuvendit. Rrallë kush e di se kush ka qenë nënkryetar Listës Serbe në kryesinë e Kuvendit prej se ekziston ky institucion. Por është fakt se me Albinin në qeveri kjo parti ka 9 deputetë në Kuvendin e Republikës, pavarësisht akuzave që askush nuk i mohon institucionet e udhëhequra nga Albin Kurti dhe njerëzit e tij kanë miratuar pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e 9 shkurtit. Qytetarët duhet të dinë se secila sfidë e tyre si: çmimi i lartë i ushqimit, faturat e fryra të energjisë, pagat e zhvlerësuara, vështirësitë për sigurimin e librave shkollorë, mungesa e barnave në spitale dhe mungesa e perspektivës ka një adresë. Kjo adresë është Qeveria, e cila po i bën 5 vite në pushtet dhe përveç korrupsionit galopant nuk mbahet mend të ketë sjellë ndonjë dobi për vendin. Shkatërruesit dhe bllokuesit e kanë fundin afër!”, ka shkruar ajo.