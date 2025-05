Bajrami: As Kurti, as Nagavci s’kanë meritë për programin Master për Energjetikë, pse s’po folë Albin për skandalet me rrymë? Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami i ka reaguar kryeministrit në detyrë, Albin Kurti që në profilin e tij në fb mori meritat për akreditimin e programit Master në Energjetikë. Bajrami në postimin e saj shkroi se as Kurti e as Arbërie Nagavci nuk kanë meritë për këtë, transmeton lajmi.net Tutje, deputetja e LDK-së e pyeti…