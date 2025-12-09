Bajrami: Albini Kurti ua rriti bizneseve vendore çmimin e energjisë 300%
Nënkryetarja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka reaguar ndaj politikave të qeverisë Kurti, duke kritikuar rritjen e çmimeve të energjisë dhe tatimit në pronë për bizneset vendore.
Nënkryetarja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka reaguar ndaj politikave të qeverisë Kurti, duke kritikuar rritjen e çmimeve të energjisë dhe tatimit në pronë për bizneset vendore.
“Albini Kurti ua rriti bizneseve vendore çmimin e energjisë 300%, ua rriti tatimin në pronë dhe tani u thotë: ‘vendosa që ju t’ua rritni pagat punëtorëve’,” shkruan Bajrami, duke theksuar se kostot e larta nuk përkthehen në përmirësim të pagave për punëtorët.
Ajo kujton grevën e një viti më parë të grave që punonin për një kompani private që mirëmbante ndërtesën e Kuvendit dhe kërkonin pagën minimale prej 350 euro: “Mbajtën grevë më shumë se dy muaj, 100 metra larg zyrës së Kryeministrit, dhe sot shumica e tyre janë pa punë.”
Bajrami thekson se këto gra “lexojnë sot statusin e Albin Kurtit për pagën minimale dhe kanë të drejtë vote më 28 dhjetor,” duke sugjeruar se qytetarët do të kenë mundësinë të reflektojnë mbi politikat e qeverisë në zgjedhjet e ardhshme.
