Bajram Jashanica: Ballkani nuk do ndalet, do provojmë deri në fund Mbrojtësi i Ballkanit, Bajram Jashanica ka folur pas disfatës. Ballkani u mposhtë në shtëpi 2:1 nga Sivasspor. Ekipi kosovar ishin më të mirë, por mungesa e konkretizimit ndikoi që të pësojnë disfatën e dytë në garat evropiane. Pas humbjes është edhe mbrojtësi i klubit nga Suhareka, Bajram Jashanica tha se do rikthehen drejt fitore. “Kemi…