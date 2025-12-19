Bajram Begaj falënderon Bahamas për njohjen e Kosovës: Kontribut për paqen dhe stabilitetin

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, i është gëzuar njohjes së pavarësisë së Kosovës nga Bahamas. Begaj, mes tjerash, ka falënderuar shtetin e Bahamas për njohjen e Kosovës, njofton Dukagjini “Shpreh mirënjohjen time të sinqertë për Bahamas për njohjen e Kosovës, një kontribut domethënës për paqen, stabilitetin dhe forcimin e rendit ndërkombëtar në rajonin tonë”, shkruan…

Lajme

19/12/2025 20:46

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, i është gëzuar njohjes së pavarësisë së Kosovës nga Bahamas.

Begaj, mes tjerash, ka falënderuar shtetin e Bahamas për njohjen e Kosovës, njofton Dukagjini

“Shpreh mirënjohjen time të sinqertë për Bahamas për njohjen e Kosovës, një kontribut domethënës për paqen, stabilitetin dhe forcimin e rendit ndërkombëtar në rajonin tonë”, shkruan Begaj.

Kujtojmë se Bahamas bëhet shteti i katërt këtë vit dhe i 121 që njeh shtetësinë e Kosovës.

Artikuj të ngjashëm

December 19, 2025

Dukagjin Gorani: Moti kjo shoqni është helmu me idenë që sistemi...

December 19, 2025

Rutte: Pas marrëveshjes së paqes, NATO do të reagojë ashpër ndaj...

Lajme të fundit

Dukagjin Gorani: Moti kjo shoqni është helmu me...

Rutte: Pas marrëveshjes së paqes, NATO do të...

“Na kërkoi falje”, bashkëlojtari i Salah tregon çfarë...

Infrastrukturë që lidh Kosovën: Abdixhiku flet për Unazën...