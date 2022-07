Bajram Begaj betohet si president i ri i Shqipërisë Bajram Begaj ka dhënë betimin sot në Kuvend si presidenti i tetë me radhë i Shqipërisë. Begaj, sipas procedurës bëri betimin me dorë mbi Kushtetutë. Ai nis detyrën pas bërjes së betimit. Më pas ai do të drejtohet drejt Presidencës, ku do të mbahet ceremonia e dorëzim-pranimit të detyrës nga presidenti i deritanishëm Ilir Meta…