Bajraktari optimist: Në qershor ose korrik mund të kemi epilog pozitiv për çlirimtarët tanë
Lajme
Procesi gjyqësor në Hagë, ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimit, po shkon drejt fundit.
Sonte në Rubikon u fol edhe rreth verdiktit përfundimtar ndaj tyre, për çka avokati Ardian Bajraktari, u shpreh goxha optimist.
Bajraktari deklaroi se nuk është arritur të vërtetohen pretendimet e prokurorisë.
“Me theks të veçantë sa i përket dy bazave, çështjen e strukturës dhe zinxhirit komandues dhe ushtrimin efektiv të kontrollit, që janë dy elemente esenciale për t’u vërtetuar përgjegësia komanduese e natyrisht, dëshmitarët e mbrojtjes i kanë kontribuar tejmase kësaj. Prandaj, mbi bazën e asaj që kemi parë unë jam optimist që qershori ose eventualisht korriku do të mund të kemi epilog pozitiv sa i përket çështjes së çlirimtarëve tanë”, deklaroi ai.