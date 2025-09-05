Bajqinovci: Qeverinë e re e bëjmë me Limajn dhe minoritet joserbe

Deputeti i VV-së, Mefail Bajqinovci, është shprehur optimist për formimin e Qeverisë Kurti 3. Në emisionin “Politiko”, ai ka thënë se qeveria e re do të bëhet me Nismën Socialdemokrate dhe minoritet joserbe. Sipas tij, kjo qeveria do t`i ketë 61 vota. “Besoj që mund të jetë një koalicion i ngushtë me 61 vota, besoj…

Lajme

05/09/2025 09:13

Deputeti i VV-së, Mefail Bajqinovci, është shprehur optimist për formimin e Qeverisë Kurti 3.

Në emisionin “Politiko”, ai ka thënë se qeveria e re do të bëhet me Nismën Socialdemokrate dhe minoritet joserbe.

Sipas tij, kjo qeveria do t`i ketë 61 vota.

“Besoj që mund të jetë një koalicion i ngushtë me 61 vota, besoj me z.Limajn dhe dy deputetë minoritar që për çështjen e Qeverisë nuk do të jenë kundër”, tha Bajqinovci.

Artikuj të ngjashëm

September 5, 2025

Arrestohen dy persona në Mitrovicë të Jugut pasi e rrahën viktimën...

September 5, 2025

Zhduket një femër në Gjakovë

Lajme të fundit

“Dardanët” mblidhen në “Christoph Merian Park” në ora...

Arrestohen dy persona në Mitrovicë të Jugut pasi...

Zhduket një femër në Gjakovë

Policia jep detaje se si dyshohet se në...