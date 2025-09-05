Bajqinovci: Qeverinë e re e bëjmë me Limajn dhe minoritet joserbe
Deputeti i VV-së, Mefail Bajqinovci, është shprehur optimist për formimin e Qeverisë Kurti 3.
Në emisionin “Politiko”, ai ka thënë se qeveria e re do të bëhet me Nismën Socialdemokrate dhe minoritet joserbe.
Sipas tij, kjo qeveria do t`i ketë 61 vota.
“Besoj që mund të jetë një koalicion i ngushtë me 61 vota, besoj me z.Limajn dhe dy deputetë minoritar që për çështjen e Qeverisë nuk do të jenë kundër”, tha Bajqinovci.