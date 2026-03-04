Bajqinovci: Presidentja mund të shmangë zgjedhjet e reja, opozita po i krijon ato

Mefail Bajqinovci, deklaron se vendi nuk ka nevojë për zgjedhje të reja. Ai ka akuzuar opozitën që po “shkakton zgjedhje”, ndërsa thotë se është i bindur që “Presidentja nuk është si opozita, ajo mund të dalë si kandidate duke ndihmuar që vendi t’i shmang zgjedhjet e reja”. Reagimi i tij i plotë: Vendi nuk ka…

Lajme

04/03/2026 20:39

Mefail Bajqinovci, deklaron se vendi nuk ka nevojë për zgjedhje të reja.

Ai ka akuzuar opozitën që po “shkakton zgjedhje”, ndërsa thotë se është i bindur që “Presidentja nuk është si opozita, ajo mund të dalë si kandidate duke ndihmuar që vendi t’i shmang zgjedhjet e reja”.

Reagimi i tij i plotë:

Vendi nuk ka nevojë për zgjedhje të reja. Lëvizja i ka ofruar nënshkrimet si për opozitën, ashtu edhe për Presidenten Vjosa Osmani.

Dyshoj që opozita ofron kandidatë, sepse nuk është hera e parë që shkaktojnë zgjedhje.

Por i bindur që Presidentja nuk është si opozita, ajo mund të dalë si kandidate duke ndihmuar që vendi t’i shmang zgjedhjet e reja.

