Bajqinovci: Presidentja mund të shmangë zgjedhjet e reja, opozita po i krijon ato
Mefail Bajqinovci, deklaron se vendi nuk ka nevojë për zgjedhje të reja. Ai ka akuzuar opozitën që po “shkakton zgjedhje”, ndërsa thotë se është i bindur që “Presidentja nuk është si opozita, ajo mund të dalë si kandidate duke ndihmuar që vendi t’i shmang zgjedhjet e reja”. Reagimi i tij i plotë: Vendi nuk ka…
Lajme
Mefail Bajqinovci, deklaron se vendi nuk ka nevojë për zgjedhje të reja.
Ai ka akuzuar opozitën që po “shkakton zgjedhje”, ndërsa thotë se është i bindur që “Presidentja nuk është si opozita, ajo mund të dalë si kandidate duke ndihmuar që vendi t’i shmang zgjedhjet e reja”.
Reagimi i tij i plotë:
Vendi nuk ka nevojë për zgjedhje të reja. Lëvizja i ka ofruar nënshkrimet si për opozitën, ashtu edhe për Presidenten Vjosa Osmani.
Dyshoj që opozita ofron kandidatë, sepse nuk është hera e parë që shkaktojnë zgjedhje.
Por i bindur që Presidentja nuk është si opozita, ajo mund të dalë si kandidate duke ndihmuar që vendi t’i shmang zgjedhjet e reja.