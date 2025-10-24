Bajqinovci pas incidentit të Zemajt: LDK-ja para balotazhit është bërë agresive
Deputeti nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Mefail Bajqinovci, ka reaguar pas përfshirjes së deputetit të LDK-së, Armend Zemaj, në një incident fizik në sheshin e Prishtinës.
Përmes një postimi në Facebook, Bajqinovci ka kritikuar LDK-në, duke e cilësuar si “agresive” në prag të balotazhit, raporton lajmi.net
“LDK-ja para balotazhit është bërë agresive. Në vend që të kërkojë votën me ide e projekte, po tenton ta fitojë duke i grushtuar qytetarët në sheshin e Prishtinës”, ka shkruar Bajqinovci./Lajmi.net/