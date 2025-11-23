Bajqinovci: LDK-ja është në krizë, e di që në zgjedhjet e ardhshme do të mbetet prapë në vendin e tretë si zakonisht

Deputeti i VV-së, Mefail Bajqinovci, ka kritikuar LDK-në për situatën në Prishtinë, Ai ka thënë se partia po përpiqet të krijojë një krizë të re për të vështirësuar jetën e qytetarëve dhe për të goditur Qeverinë dhe Lëvizjen. Bajqinovci theksoi se Thesari i ka alokuar mjetet për komunën, por komuna nuk ka kryer asnjë pagesë.

Lajme

23/11/2025 20:33

Deputeti i VV-së, Mefail Bajqinovci, ka kritikuar LDK-në për situatën në Prishtinë,

Ai ka thënë se partia po përpiqet të krijojë një krizë të re për të vështirësuar jetën e qytetarëve dhe për të goditur Qeverinë dhe Lëvizjen.

Bajqinovci theksoi se Thesari i ka alokuar mjetet për komunën, por komuna nuk ka kryer asnjë pagesë.

Artikuj të ngjashëm

November 23, 2025

Filharmonia e Kosovës koncert në një Bazilike të Vatikanit, Kurti shkon...

November 23, 2025

Lushtaku: Memli Krasniqi ka dhënë leksion për të gjithë politikanët, nuk...

Lajme të fundit

Ende pa u bërë një javë nga kur...

Filharmonia e Kosovës koncert në një Bazilike të...

Lushtaku: Memli Krasniqi ka dhënë leksion për të...

Zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë, Marta Kos: Nuk...