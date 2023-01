Bajqinovci ironizon me deklaratën e Hotit për Asociacionin: Ai e ka zgjidhjen, sikur në 2021-tën Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Mefail Bajqinovci, përmes një publikimi në Facebook, ka ironizuar me deklaratën e ish-kryeministrit, Avdullah Hoti, që lidhet me Asociacionin. Bajqinovci tha se Hoti paska thënë se për shkak të veprimeve të Kurtit, ka kërkesë, siç u shpreh ai, për themelimin e menjëhershëm të Asociacionit. Deputeti i VV-së tha gjithashtu me ironi…