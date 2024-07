Bajqinovci – Haradinajt: E paske përcjellë mbledhjen e VV-së, meriton me të ftu si mysafir, se si anëtar s’të pranojmë

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Mefail Bajqinovci shkroi se kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj e ka përcjellur “me shumë vëmendje mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të LV-së” të dielën, meqë ai listoi disa nga dëmet që ish-kryeministri thotë se ia bëri vendit qeveria aktuale.

Bajqinovci tha se Haradinaj “e meriton që në mbledhjen e ardhshme me e ftu që të marrë pjesë si mysafir”.

“Ramush Haradinaj e paska percjell me shumë vëmendje mbledhje e Këshillit të Përgjithshëm të LV-së. Paska marrë edhe shënime. Me këtë nivel të interesimit, e meriton që në mbledhjen e ardhshme me e ftu që të marrë pjesë si mysafir, se si anëtar nuk e pranojmë”, shkroi Bajqinovci në “X”.