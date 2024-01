Bahtiri thotë se do të garojë për deputet në zgjedhjet e ardhshme Ish kryetari i Komunës së Mitrovicës së Jugut që vjen Lëviza Vetëvendosje, Agim Bahtiri e ka konfirmuar se do të garojë për deputetë në zgjedhjet nacionale. Bahtiri ka folur për garën që do ta ketë në zgjedhjet e ardhshme. “Për deputet po, do të garojë”, ka thënë Bahtiri në Kanal 10. I pyetur se me…