Kryetari i Mitrovicës që është kandidat edhe për një mandat për të parin e kësaj komune, Agim Bahtiri, ka ironizuar me Partinë Demokratike të Kosovës, duke thënë se “dega e PDK-së në Skenderaj – nëndega në Mitrovicë, i shtyn qytetarët të komentojnë me zor se kandidati i tyre do ta fitojë garën”.