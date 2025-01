Bahtiri: Me Radojçiqin u shajsha me nanë midis Ibrit, pa Kurtin nuk ka Kosovë

Në një takim me simpatizues të partisë Vetëvendosje në Mitrovicë, kandidati i saj Agim Bahtiri u shpreh si më poshtë:

“Pa Albin Kurtin nuk do të ketë Kosovë, do të ketë Kosovë të coptume, me pjesën ma vitale të shtetit të Kosovës. Ajo Kosovë nuk na vynë neve.Nestra bjen Albin Kurti nuk është kryeministër mo, keni me pa qitu ku ka qenë ma parë Radojçiqi, që unë u shajsha me to me nanë, midis Ibrit’”,dëgjohet teksa thotë Bahtiri.

Ndryshe Bahtiri njihet si një prej figurave të rëndësishme të VV-së, e të cilit deklaratat e tilla s’i mungojnë kurrë./Lajmi.net/