Bahtiri: Më përpara e pres dorën, sesa me këtë dorë t’i jap voten PËR, listës kriminale serbe
Deputeti i Vetëvendosjes, Agim Bahtiri, ka reaguar ashpër ndaj Listës Serbe, duke theksuar se nuk do t’i japë votë asnjëherë atij grupimi, të cilin e ka quajtur “kriminal”. Në një postim në Facebook, Bahtiri ka kërkuar që ky grup të përballet me drejtësinë dhe të mos ketë vend në Kuvendin e Kosovës, pasi sipas tij,…
Lajme
Deputeti i Vetëvendosjes, Agim Bahtiri, ka reaguar ashpër ndaj Listës Serbe, duke theksuar se nuk do t’i japë votë asnjëherë atij grupimi, të cilin e ka quajtur “kriminal”.
Në një postim në Facebook, Bahtiri ka kërkuar që ky grup të përballet me drejtësinë dhe të mos ketë vend në Kuvendin e Kosovës, pasi sipas tij, ata mbrojnë gjenocidin që Serbia ka kryer ndaj popullit shqiptar, raporton lajmi.net
Bahtiri ka përmendur disa nga krimet më të rënda të ndodhura gjatë luftës, si vrasjen e mbi 13,500 civilëve, përdhunimin e 20,000 grave, zhdukjen e mbi 6,000 personave, dhe dëbimin e më shumë se 800,000 shqiptarëve nga shtëpitë e tyre.
Postimi i plotë:
Më përpara e pres dorën, sesa me këtë dorë t’i jap voten PËR, listës kriminale serbe!
Nuk i jap votë! Nuk i jap sepse nuk mund të harroj gjenocidin që shteti të cilin ata e mbrojnë bëri mbi popullin tonë:
🕊️- Mbi 13,500 civil të vrarë (prej të cilëve rreth 1200 fëmijë dhe 1700 gra);
•- Mbi 6000 persona u raportuan të zhdukur pas luftës, ku edhe sot (2025) mbi 1600 figurojnë ende të zhdukur;
•- Mbi 20,000 gra dhe vajza të pafajshme u përdhunuan sistematikisht nga ushtria, policia dhe paramilitarët serbë;
•- Mbi 800,000 shqiptarë të Kosovës u dëbuan me dhunë nga shtëpitë e tyre gjatë spastrimit etnik të pranverës 1999;
•- Mbi 100,000 shtëpi dhe objekte civile u dogjën dhe u shkatërruan.
•- Me dhunë të pareshtur, dëbuan mbi 13,000 shqiptarë nga Veriu, ku shumë prej tyre i ekzekutuan në sy të familjeve.
REPUBLIKA E KOSOVËS as nuk fal, as nuk harron!
Lista Serbe e meriton të jetë në burg, jo në Kuvendin e Kosovës.
Nuk mund të lejojmë që në Kryesinë e Kuvendit të Kosovës të marrin pjesë njerëz që e mbrojnë po atë gjenocid, sikurse gjatë seancës së sotme që nuk u ngritën në këmbë, për ta respektuar jetën dhe veprën e luftëtarit të UÇK-së, Hilmi Ramadani.
Pra kjo është Lista Serbe, për kandidatët e së cilës, opozita nuk po guxon që të votojë KUNDËR tyre. Ky është turpi më i madh. Kjo opozitë, ku shumë deputetë të saj thirren në emër të luftës, abstenojnë për Listen Serbe e disa prej tyre e shkelin kushtetuten duke mos votuar fare, vetëm e vetëm që të mos ia prishin terezinë Listës Serbe!/Lajmi.net/