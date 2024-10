Baerbock, Gjuriqit: Normalizimi me Kosovën, kyç në rrugën drejt BE-së Ministrja e Jashtme gjermane, Annalena Baerbock, ka pritur mbledhur të martën ministrat e jashtëm të vendeve të Procesit të Berlinit, në Berlin. Në një takim të ndarë me ministrin e jashtëm serb, Marko Gjuriq, e para diplomacisë gjermane i ka thënë atij se pa normalizim me Kosovën, s’ka BE, raporton Klankosova. “Dialogu intensiv është puna…