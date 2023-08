​Badallaj dhe Tarani shkojnë në çerekfinale në Kampionatin Evropian në Slloveni

Boksierët nga Kosova, Ensar Badallaj dhe Flori Tarani kanë fituar në të tetën e finales të Kampionatin Evropian për shkollat, i cili po mbahet në Maribor të Sllovenisë.

Sipas Federatës së Boksit, në të tetën e finales në ring u paraqit në kategorinë 57kg, Ensar Badallaj kundër boksierit sllovak, Miklas Maximilian.

Edhe pse humbi raundin e parë, Badallaj ndryshoi stilin në raundin e dytë, dhe fillojë të boksoi teknikisht duke dhënë goditje të pastra kundërshtarit e sidomos në raundin e tretë, ku e dërmoi kundërshtarin dhe me plot meritë u shpall fitues i këtij dueli.

Më 22 gusht, ai bokson për medalje në çerekfinale kundër boksierit nga Izraeli, Kikis Orel, dhe në 60 kg.

Flori Tarani boksoi kundër boksierit nga Kroacia, Vukoviq Niko dhe filloi me mençuri të udhëq luftën dhe fitoi dy raundet e para, edhe pse raundin e tretë e humbi, i mjaftuan dy raundet që të shpallet fitues dhe të kualifikohet në çerekfinale në luftë për medalje, ku do të boksojë me 22 gusht kundër bokserit nga Armenia, Karapetyan Arsen.