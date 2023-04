Bad News Eagles shënojnë fitoren e parë në rrugë për “Paris Major”

Kjo ndeshje u zhvillua në formatin ‘Bo1’, në të cilën fitues doli ekipi shqiptar me rezultat 16-9.

Paraqitja fantastike e Flatron ‘juanflatroo’ Halimi me 27 eliminime e ndihmoi ekipin Bad News Eagles drejt fitores.

Me këtë fitore ekipi shqiptar tani ka rekord të ndeshjeve 1-1 (një fitore, një humbje), dhe i duhet dy fitore të tjera për t’u kualifikuar për Majorin e CS:GO në Paris.

Në ndeshjen e radhës Bad News Eagles do të përballet me njërin nga ekipet që mbajnë të njëjtin rekord të ndeshjeve 1-1.

Kjo ndeshje pritet të zhvillohet nesër (e premte), me orarin që nuk është bërë i ditur ende.

First victory secured ✅

Two more to go!#bNE🦅 pic.twitter.com/tjBRglRFqV

— BAD NEWS EAGLES (@_badnewseagles) April 6, 2023