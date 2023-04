Bad News Eagles i nis kualifikimet me humbje, pësojnë nga ekipi rus Bad News Eagles i ka nisur me humbje kualifikimet për turneun më të madh në botë për CS:GO, Paris Major 2023. Ekipi kosovar u mposht në ndeshjen e parë nga ekipi rus, 1WIN, me rezultat 16:9. BNE-së i duhen tri fitore për ta arritur kualifikimin. Kujtojmë se në dy herat e kaluara, Bad Neës Eagles…