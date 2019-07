Reperja Baby G është një nga emrat e estradës e cila ka luajtur shumë me ngjyrën e flokëve, shkruan lajmi.net.

Këtë e ka bërë të ditur vetë ajo nëpërmjet disa postimeve në Instagram, foto në të cilat shfaqet ndryshe dhe kjo vihet re direkt.

Asaj së fundmi i është lakuar emri lidhur me jetën private, lidhjen e dashurisë me Lim Hotin, me të cilin u tha se është ndarë.

Mirëpo me një video që ai e postoj ku edhe ia ka uruar ditëlindjen e ka dëshmuar se çifti nuk janë ndarë./Lajmi.net/