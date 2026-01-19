Lajmi i ri

“Babi yt të do nga qielli”: Selvije Jao me një shkrim emocional për ditëlindjen e Roelit

Ish-bashkëshortja e Shpat Kasapit, Selvije Jao, ka prekur thellë ndjekësit me një postim emocionues me rastin e ditëlindjes së djalit të tyre, Roelit, i cili sot feston 4-vjetorin e lindjes. Përmes një shkrimi prekës, ajo ka ndarë ndjenjat e saj më të thella, duke uruar të birin në një ditë të veçantë, e cila këtë…

ShowBiz

19/01/2026 16:22

Ish-bashkëshortja e Shpat Kasapit, Selvije Jao, ka prekur thellë ndjekësit me një postim emocionues me rastin e ditëlindjes së djalit të tyre, Roelit, i cili sot feston 4-vjetorin e lindjes.

Përmes një shkrimi prekës, ajo ka ndarë ndjenjat e saj më të thella, duke uruar të birin në një ditë të veçantë, e cila këtë vit po festohet pa praninë e babait të tij.

Fjalët e saj kanë emocionuar shumëkënd, duke reflektuar dhimbjen, mallin dhe dashurinë e pafundme për të birin.

