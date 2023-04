Babë e bir rrihen me dhëndrin e tyre në Çagllavicë, arrestohen nga policia Policia e Kosovës ka arrestuar tre persona të cilët janë përfshirë në një përleshje mes vete në Çagllavicë. Policia ka thënë se babë e bir janë rrahur me dhëndrin. Ata kanë pranuar edhe trajtim mjekësor. “Raportohet se pas një mosmarrëveshje babë e birë meshkuj kosovarë janë përleshur me dhëndrin e tyre mashkull kosovar. Të lënduarve…