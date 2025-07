“Babai më rrihte me kabëll, motra e madhe iku nga shtëpia 15 vjeç”- deklarata e Naim Murselit mjekëve të psikiatrisë

Sot është bërë e ditur se ka përfunduar ekzaminimi psikik i Naim Murselit, i cili akuzohet për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt apo njohur ndryshe vrasjen e gruas së tij.

Në kuadër të raportit të Institutit të Psikiatrisë Forenzike ndër të tjerash u dhanë detaje nga ai edhe për fëmijërinë.

Në një pikë, Naim Murseli kishte thënë se është rrahur kur ka qenë i vogël nga babai, e sipas tij ai ishte i dhunshëm dhe për këtë arsye motra 15 vjeç ishte larguar nga shtëpia.

“Sipas z.Murselit, fëmijëria e tij ka qenë e keqe, ka përjetuar dhunë nga i ati i cili disa herë thotë se më ka mbyllur në shpajz dhe si djali i parë në familje nuk ka qenë i privilegjuar, përkundrazi ai shton: “babai më ka rrahur disa herë me kabëll, BABA ka qenë i dhunshëm, motra e madhe ka ikur nga shtëpia në moshën 15 vjeçe pastaj ka shkuar në strehimore/social dhe me 18 vjet është martuar me suedez”./Lajmi.net/