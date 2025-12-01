Babai ia bën të qartë Toneyt: Familja nuk pranon lidhje me Bia Khalifën

Babai i Toney ka hyrë brenda në Big Brother sonte (e hënë) që t’i japë një mesazh atij. “Ke një familje jashtë, vajzën djalin, vëllanë motrën nipa e mbesa. Presim më të mirën tënde”, tha ai fillimisht. I njëjti ka folur për raportin e tij me Bia Khalifën, ku i thotë se nuk do që…

ShowBiz

01/12/2025 23:09

Babai i Toney ka hyrë brenda në Big Brother sonte (e hënë) që t’i japë një mesazh atij.

“Ke një familje jashtë, vajzën djalin, vëllanë motrën nipa e mbesa. Presim më të mirën tënde”, tha ai fillimisht.

I njëjti ka folur për raportin e tij me Bia Khalifën, ku i thotë se nuk do që të shihet bashkë me të.

“Rri vetvetja, luaje lojën tënde dhe familja nuk pranon afërsi lidhje me Bian. Loja sa shkon afrohesh sa largohesh, loja është lojë. Jashtë del shumë keq”, theksoi ai.

Tutje tha: “Ne jemi 24 orë aty e gjithë familja, e gjithë shoqëria. Këtë mesazh kam ardhur të të jap që të jesh i qartë. Një person që ekspozon gjëra, nuk je djalë i asaj kategorie”.

Siç shihet familja nuk janë të pajtimit për marrëdhënien e Toneyt me Bia Khalifën.

Mbetet për t’u parë se si do të jetë raporti i tyre në vazhdim.

