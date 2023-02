Babai i Thaçit: S’ma ka marrë mendja që Hashimi bahet president e kryeministër

Teksa ka rrëfyer momente nga lufta në Kosovë dhe detaje tjera nga jeta e tij, Haxhi Thaçi babai i ish-presidentit Hashim Thaçi ka komentuar edhe ikjen e të rinjve nga Kosova.

Haxhi Thaçi u shpreh i brengosur me ikjen e të rinjve, teksa i ka porositur ata se “meshkujt e kësaj toke s’duhet me harru këtë vend”, shkruan Gazeta10.

“Qysh se kujtoj. Nuk ma ka marrë mendja që Hashimi bahet president e kryemiistër, se s’kam marrë vesh unë. Vec jam lutë ishalla fiton i drejti. As s’jam pishman. Deri qetu e fituam. Kosova Republikë ka me mbetë përgjithmonë. Njerëzit shkojnë. Jam tu mendu për qeta që po shkojnë jashtë”, tha Haxhiu.

“Me dashtë Zoti me j’au dhanë mend. Mos me i lanë meshkujt e këtë vend mos me harru. Me i mësu e me i eduku fëmijët. Toka pa gjinë, s’vyn sen. Unë 12 nipa i kam. Janë rrit, e po më vijnë. Dje janë ardh krejt e u mbush oborri edhe u kënaqa”, ka treguar mes tjerash babai i ish-presidentit Thaçi në kanal10. /Lajmi.net/