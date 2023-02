Babai i Thaçit rrëfen takimin me të birin: Ai ka humbur shumë peshë Haxhi Thaçi, babai i ish-Presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi ka folur rreth takimit me ish-presidentin në Hagë ku aktualisht po gjykohet. Babai i ish-presidentit duke treguar për takimet tha se po të kishte mundësi do ta merrte një banesë në Hagë, po sipas tij gjendja shëndetësore ia pamundëson që të shkoj shpesh për vizitë. Haxhi…