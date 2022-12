Babai i Sokol Halilit dërgon një letër të gjatë: Arsyeja pse ndodhi vrasja e nuses shtatzënë dhe tim biri

Ka reaguar për herë të parë babai i Sokol Halilit, 31-vjeçarit nga Kosova i cili vrau para derës së maternitetit gruan e tij 9 muajshe shtatzënë.

Me anë të një letre të gjatë, ka dërguar në emisionin “UNIKO”, Halil Halili sqaron me detaje versionin e familjes se tij si dhe të gjithë zanafillën e njohjes së të birit Sokolit me Hamide Magashin, e deri tek akti tragjik i vdekjes së të treve; Hamidesë, foshnjës së palindur dhe Sokolit.

Me anë të kësaj letre ai i është përgjigjur motrave të Hamide Magashit madje duke i akuzuar se i morën në qafë, djalin, nipin dhe nusen.