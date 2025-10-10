Babai i Naim Murselit nuk shkon në gjykatë, pritej që sot të dëshmonte

10/10/2025 09:13

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë është duke vazhduar seanca në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt.

Në sallën e gjyqit janë paraqitur tanimë të akuzuarit, Naim Murseli, Granti Plava dhe Kushtrim Kokalla.

Edhe pse parashihej që sot të dëshmonte babai i Naim Murselit, Shaban Murseli, ky i fundit nuk është paraqitur në gjykatë.

Kësisoj seanca pritet të vazhdojë, por pa dëshminë e tij. Tani dëshminë e filloi dëshmitari Florian Avdija.

Gjatë seancës së kaluar në sallë dëshmoi mjeku ligjor, Naim Uka dhe dëshmitari tjetër Jeton Binaku./Lajmi.net/

