Babai i Naim Murselit nuk shkon në gjykatë, pritej që sot të dëshmonte
Lajme
Në Gjykatën Themelore në Prishtinë është duke vazhduar seanca në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt.
Në sallën e gjyqit janë paraqitur tanimë të akuzuarit, Naim Murseli, Granti Plava dhe Kushtrim Kokalla.
Edhe pse parashihej që sot të dëshmonte babai i Naim Murselit, Shaban Murseli, ky i fundit nuk është paraqitur në gjykatë.
Kësisoj seanca pritet të vazhdojë, por pa dëshminë e tij. Tani dëshminë e filloi dëshmitari Florian Avdija.
Gjatë seancës së kaluar në sallë dëshmoi mjeku ligjor, Naim Uka dhe dëshmitari tjetër Jeton Binaku./Lajmi.net/