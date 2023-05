Babai i Messit reagon pas spekulimeve se argjentinasi ka arritur marrëveshje me Al-Hilal Babai dhe këshilltari i Leo Messit, Jorge, ka lëshuar një deklaratë për të sqaruar thashethemet për raportimet se e Messit ka arritur marrëveshje me Al-Hilal. Jorge mohoi se Messi ka marrëveshje me klubin arab dhe se ata do të vendosin në fund të sezonit, transmeton lajmi.net. “Nuk ka absolutisht asgjë të rënë dakord me asnjë…