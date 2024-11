“Babadimri arrin në presidencë” me pare të shtetit: Zyra e Osmanit planifikon 9900 euro dekorime për vit të ri Hapësirat ku punon presidentja Osmani bashkë me stafin e saj, pritet të dekorohen këto ditë në një formë glamuroze. Për këtë, Zyra e Presidentes Osmani ka paraparë të shpenzojë hiç më pak se 9900 euro, shkruan lajmi.net. ZPRK tanimë veçse ka hapur tendering për “Shërbime për dekorimin e ambienteve të Presidencës me rastin e festave…