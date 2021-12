Baba Vanga rrënqeth me parashikimet për 2022-ën, thotë se na pret një pandemi e re

Vangelia Gushterova humbi shikimin kur ishte 12 vjeç në Bullgari.

Ajo pretendoi se Zoti i dha dhuratën e mprehtësisë dhe ka bërë parashikime deri në vitin 5079, të cilat janë zbuluar para fillimit të vitit.

Thuhet se vizionet e saj përfshijnë tragjedinë e Çernobilit, vdekjen e Princeshës Diana dhe shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik. Në një goditje për miliona njerëz në mbarë globin, Baba Vanga ka parashikuar se viti 2022 nuk do të jetë shumë më i mirë se 2021.

Një nga profecitë e saj më të habitshme thotë se një asteroid i njohur si “Oumuamua” do të dërgohet nga alienët për të kërkuar jetën në Tokë – dhe krijesat “mund të kapin robër”, shkruan Metro.co.uk.

Ajo sheh gjithashtu një tjetër pandemi që po vjen, një e zbuluar në Siberi që do të shkaktohet nga një virus i ngrirë i lëshuar nga ndryshimet klimatike.

Australia dhe një numër vendesh në Azi do të goditen nga një periudhë përmbytjesh katastrofike, tha Baba Vanga.

Në vende të tjera, rritja e popullsisë do të lërë shumë njerëz me mungesë të ujit të pijshëm. Shtetet me sa duket do të detyrohen të kërkojnë zgjidhje alternative për të gjetur burime të reja.

Ndërkohë në Indi, sipas parashikimeve të saj, temperaturat do të arrijnë deri në 50 gradë Celsius.