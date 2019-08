Azeti në bashkëpunim me Nash kanë lansuar videoklipin ‘Leben Schnell’.

Azet dhe reperi Nash gjatë mesnatës kanë publikuar këngën ‘Leben Schnell’ që në gjuhën shqipe do thotë ‘Jetoj shpejt’, shkruan lajmi.net.

Reperi me prejardhje nga Kosova ka qenë shumë i ngarkuar këtë sezon edhe me koncerte edhe me projekte muzikore.

‘Leben Schnell’ është shoqëruar me videoklip skenat e të cilit janë xhiruar në Kosovë, dhe si edhe këngët e mëparshme është interpretuar në gjuhën gjermane.

Në linkun e mëposhtëm mund të gjeni këngën më të re nga Azet dhe Nash. /Lajmi.net/