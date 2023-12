Azemi thotë se s’bënë lojëra: Do dal faqebardhë Darka e banorëve të nominuar i ka ndeshur konkurrentët e Big Brother VIP Kosova, me pyetje nga më të ndryshmet të bëra nga publiku. “Ke një javë që vetëm fle, pse duhet me të votu ty?”, ka qenë një pyetje drejtuar Azemit. “Unë prej fillimit kam thënë që nuk luaj lojë si të tjerët, e…