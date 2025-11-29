Azemi: Qeveria uzurpatore po importon rrymë nga djali i gjeneralit serb

29/11/2025 22:01

Visar Azemi nga LDK-ja ka thënë se paratë e taksapaguesve janë duke përfunduar në xhepat e Vuk Hamoviqit, të birit të ish-shefit të armatës jugosllave, Rade Hamoviq.

Ai ka thënë se qeveria po importin rrymë nga djali i një gjenerali serb të përfshirë në luftën kundër Kosovës.

Postimi i tij:

Po, është e vërtetë.

Paratë e taksapaguesve kosovarë po përfundojnë në xhepat e Vuk Hamoviqit, të birit të ish-shefit të Armatës Jugosllave Rade Hamoviq.

Pra, Kosova dhe kjo qeveri që ka uzurpuar institucionet, po importon rrymë nga djali i një gjenerali serb që ka qenë i përfshirë në luftën e përgjakshme kundër Kosovës.

Kjo qeveri në detyrë, ka arritë me e ndalë prodhimin vendor edhe me i lanë qytetarët në terr.

Po ashtu, kjo qeveri në detyrë ka kryer vetëm një detyrë, tash e sa kohë po e paguan armikun me na shitë rrymë.

Nëse ky s’është poshtërim kombëtar – atëherë na thuani çka është?

