Azemi: Qeveria uzurpatore po importon rrymë nga djali i gjeneralit serb
Visar Azemi nga LDK-ja ka thënë se paratë e taksapaguesve janë duke përfunduar në xhepat e Vuk Hamoviqit, të birit të ish-shefit të armatës jugosllave, Rade Hamoviq. Ai ka thënë se qeveria po importin rrymë nga djali i një gjenerali serb të përfshirë në luftën kundër Kosovës. Postimi i tij: Po, është e vërtetë. Paratë…
Lajme
Visar Azemi nga LDK-ja ka thënë se paratë e taksapaguesve janë duke përfunduar në xhepat e Vuk Hamoviqit, të birit të ish-shefit të armatës jugosllave, Rade Hamoviq.
Ai ka thënë se qeveria po importin rrymë nga djali i një gjenerali serb të përfshirë në luftën kundër Kosovës.
Postimi i tij:
Po, është e vërtetë.
Paratë e taksapaguesve kosovarë po përfundojnë në xhepat e Vuk Hamoviqit, të birit të ish-shefit të Armatës Jugosllave Rade Hamoviq.
Pra, Kosova dhe kjo qeveri që ka uzurpuar institucionet, po importon rrymë nga djali i një gjenerali serb që ka qenë i përfshirë në luftën e përgjakshme kundër Kosovës.
Kjo qeveri në detyrë, ka arritë me e ndalë prodhimin vendor edhe me i lanë qytetarët në terr.
Po ashtu, kjo qeveri në detyrë ka kryer vetëm një detyrë, tash e sa kohë po e paguan armikun me na shitë rrymë.
Nëse ky s’është poshtërim kombëtar – atëherë na thuani çka është?