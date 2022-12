Azemi: Punëtorët e sektorit privat asnjëherë nuk kanë qenë në një situatë më të rëndë

Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Sektorit Privat, Jusuf Azemi ka thënë se punëtorët e sektorit privat të Kosovës asnjëherë nuk kanë qenë në një situatë më të rëndë sesa janë tash e për këtë, ai drejton gishtin drejt Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Azemi ka treguar se qeveria ka shtyrë sindikatën në fjalë të drejtohet nga qeveria dhe më pak, tek faktorët social siç janë pronarët e kompanive.

“Diçka që është shumë e rëndë, që për çdo ditë trumbetohet, edhe sot u trumbetu në një takim që ish me ministrin e Financave, gojën për dialog dhe gojën për bashkëpunim e ka që nganjëherë ndaleshim dhe shikonim se a është ky njeriu që unë së paku që dy vite, po komunikoj me të. Realisht, nuk kemi dialog social. Dialog social që të përmirësojmë kushtet e punëtorëve edhe në raport me punëdhënës edhe në raport me Qeverinë. Ne shumë normal që i kemi vërejtjet tona tek partnerët socialë, tek pronarët e kompanive, por na ka shty në një situatë qeveria që ti harrojmë pronarët e kompanive e të merremi direkt me ta pasi që dhe ata problemet kryesore janë duke na i bart tek ne, punëtoreve të sektorit privat të Kosovës”, ka deklaruar ai në RTV Dukagjini.

Krahas kësaj, ai tregon edhe një rast investimi në Kosovë që me rekomandim të tij ia kishte dërguar Qeverisë së Kosovës dhe Ministres Rizvanolli, propozim ky i cili sipas tij, ishte mënjanuar.

“Tek investimet e huaja, unë personalisht edhe në media dhe e kemi pas një investitor amerikan, që kemi dalur haptazi edhe na edhe ata, dhe kanë thënë që janë të gatshëm të investojmë 800 milionë euro në Kosovë dhe e kemi sygjeru që të shkojë në Qeveri. Është shumë normal që ka qu shkresa, ka kërkuar të takohet me ministren Rizvanolli dhe a e di çka i ka thënë, sipas interpretimit të këtij zotërisë, thotë na kanë thanë se tani kemi problem me energjinë dhe tani nuk mund të merremi me këtë çështje”, ka deklaruar ai.“Ai thotë se ky projekt është në tavolinën e kryeministrit dhe Rizvanollit”, tregon ai gjersa thekson se do të duhej një shpjegim nga ana e Qeverisë apo ministres Rizvanolli për mosimplementimin e kësaj oferte.

Ndërkaq, Azemi thekson se punëtorët e sektorit privat në Kosovë nuk kanë qenë asnjëherë në ditë më të vështira sesa këto të tanishmet.