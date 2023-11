Azemi nervozohet me banorët, Alba e qetëson me përqafim Azemi ka debatuar së fundmi me banorët e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Ai ka kërkuara nga shumica mos ta përmendin më temën “Azem, Lumbardh Alba”. “Nëse keni pak karakter leni këto tema”, tha Azemi, deklaratë me të cilën u nervozua Buci. Pas përplasjes, Alba është munduar ta qetësojë Azemin në një dhomë të…