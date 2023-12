Azemi në hall me të gjithë banorët, arsyeja kryesore Alba Alba dhe Azemi janë komentuar shumë për shkak të afërsisë së tyre me njëri tjetrin. Ndonëse Azemi ka shprehur publikisht ndjenjat e tij për Albën, ajo ka vazhduar të thotë se dua të kem shok. Ai ka filluar t’i bëj presion asaj dhe të sillet keq me Blerandon si pasoj e xhelozisë. Kjo i ka…