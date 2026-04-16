Azemi i LDK-së: Qe një dëshmi, KEDS-i me mëngjes qenka zgju me i fsheh provat e krimit

Lajme

16/04/2026 10:48

Sekretari Organizativ i LDK-së, Visar Azemi, ka reaguar sërish në lidhje me çështjen e njehsorëve elektrikë.

Azemi publikoi një fotografi ku punëtorë të KEDS-it shihen duke i ndërruar njehsorët elektrikë.

E gjithë kjo pas publikimeve që janë bërë në lidhje me vjedhjet që u bëheshin qytetarëve ndër vite sa i përket matjeve të tarifës së lirë pas orës 22:00 të mbrëmjes, e ku ora ishte gabim.

“Ja edhe një dëshmi e radhës se si KEDS-i me mëngjes qenka zgju me i fsheh provat e krimit! Falemnderit qytetarëve që vazhdimisht po i dërgoni këto dëshmi!,” shkroi Azemi./Lajmi.net/

