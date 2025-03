“Avullimi” i 166 mijë eurove, BIK e mbajti të fshehtë rastin

166 mijë euro të sadakas, vitrave, zeqatit, anëtarësisë dhe të hyrave nga qeratë e lokaleve ishin zhdukur dhe për afër dy vjet, Këshilli i Bashkësisë Islame të Kosovës ka mbajtur të fshehtë për institucionet e drejtësisë vjedhjen e pretenduar.

Madje, të njëjtit kanë tentuar ta mbyllin këtë rast brenda organeve të BIK, duke mos e raportuar në institucionet e drejtësisë. Këtë e argumenton edhe avokati i këshillit, i cili thotë se nga Rexha kanë kërkuar kthimin e mjeteve në mënyrë që rasti të mos raportohej në organet ndjekëse.

“Gazetarja: Që i bie zotëri Sopjani pavarësisht se i ka pasur për afër dy vjet të gjitha këto prova në sirtarin e tij, nuk e ka autorizuar më herët juve apo ndonjë avokat tjetër për ta bërë kallëzimin penal?

Shefqeti: Ne e kemi diskutuar edhe këtë pjesë për shkak të natyrës së funksionimit të Këshillit të Bashkësisë Islame, për shkak të imazhit të tyre, ata kanë thënë që kanë pasur diskutime përmes personave të tretë që zotëri Rexha të bëjë kthimin e shumave që dyshohet të jenë marrë dhe kjo çështje të mos ketë impakt as të dëmtimit.

Gazetarja: Megjithatë për dy vjet i ka kthyer zotëri Rexha një pjesë të shumës apo jo?

Shefqeti: Për ata është diskutuar që kjo çështje të sqarohet sepse keni parasysh sepse edhe programi i ATK-së me të cilin ka funksionuar zotëri Rexha ka qenë fizik dhe jo elektronik ku kyçën direkt në Administratë Tatimore.

Gazetarja: A i ka kthyer parat për këto dy vjet zotëri Rexha?

Shefqeti: E di që diçka kanë diskutuar por sa unë kam informacion, shuma për të cilën është bërë padia për kthimin e tyre është 166 mijë euro.

Gazetarja: I ka kthyer ndonjë pjesë të parave Rexha?

Shefqeti: Nuk kam informacione”.

Të njëjtën e ka konfirmuar edhe avokati i Rexhës, Kastriot Feka.

Mirëpo, Feka thekson se nga Rexha është kërkuar kthimi i vetëm 30 mijë eurove, ani se i njëjti po akuzohej për 166 mijë euro vjedhje.

“Feka: E ka përmendur klienti ynë këtë marrëveshje, por që i njëjti nuk ka marrë asnjë të hollë apo mjete monetare dhe nuk ka pasur mundësi t’i kthejë ato që janë kërkuar.

Gazetarja: Çfarë është kërkuar nga ai?

Feka: I kam kërkuar një shumë afërsisht rreth tridhjetë e mijë euro për me mbyllë këtë temë.

Gazetarja: T’i kthejë në mënyrë zyrtare apo si është paraparë kjo marrëveshje?

Feka: Nuk e di, nuk kam informacione, por më kanë thënë që e kanë thënë në mënyrë verbale Bashkësia Islame që rreth tridhjetë mijë euro duhet t’i japë për me e mbyllë këtë, por që i njëjti nuk ka mundësi as financiare t’i japë, por as nuk është i detyruar, për shkak që nuk ka keqpërdorur asgjë”.

Përkundër se Rexha nuk i ktheu parat për të cilat po akuzohet t’i ketë përvetësuar, BIK sërish nuk e kishte njoftuar Policinë e Kosovës e as Prokurorinë për këtë.

Ky njoftim u bë vetëm pas fillimit të hulumtimit nga “Betimi për Drejtësi”.

Avokati Shefqeti, pranon se është autorizuar vetëm një ditë para ushtrimit të kallëzimit penal dhe padisë, pra më 25 shkurt, afër një muaj pasi “Betimi për Drejtësi” kishte filluar hulumtimin.

“Gazetarja: Kur e keni pranuar autorizimin ju?

Shefqeti: E kemi pranuar mendoj një javë ka, një javë ka që e kemi pranuar autorizimin.

Gazetarja: Dhe i bie brenda javës e keni bërë padinë si avokat dhe kallëzimin penal?

Shefqeti: Ditën që ne e kemi pranuar autorizimin të nesërmen e kemi dorëzuar padinë dhe kallëzimin penal”.