AVONET: Po vazhdon dështimi i KQZ në lidhje me procesin e numërimit të votave të kandidatëve AVONET shpreh shqetësimin e thellë në lidhje me zhvillimet e fundit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili si organ i pavarur kushtetues po vazhdon të dështoj të realizoj me sukses detyrimet dhe përgjegjsitë e saja kushtetuese dhe ligjore. Në reagimin e tyre thuhet se sot, në pasditën e datës 13.02.2025, duke filluar nga ora…