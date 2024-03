Avokati serb: Vuçiq jo vetëm që nuk do ta arrestojë Radoiçiqin, por do të dërgojë avokatin e tij për të vëzhguar zgjedhjet e Putinit Avokati i terroristit Milan Radojiçiq dhe i Presidentit të Serbisë Aleksandar Vuçiq, Goran Petronijeviq po merr pjesë si vëzhgues në zgjedhjet në Rusi. Rreth kësaj ka reaguar një avokat serb, Çedomir Stojkoviq, shkruan lajmi.net. Ai tha se Vuçiq kurrë nuk do ta arrestojë Radojiçiqin, madje dërgon avokatin e tij për të vëzhguar zgjedhjet e Putinit.…