Avokati serb Stojkoviq: Nuk ka hyrje në BE përderisa Vuçiq mban urdhrin e Putinit

Presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiq përmes një aksioni simbolik i është kërkuar të heqë dorë nga urdhri i homologut rus, Vladimir Putin, pasi sipas avokatit serb, Cedomir Stojkoviq nuk ka hyrje në BE përderisa i njëjti e mban urdhrin e Putinit.

Stojkoviq, i cili ka shkruar me rastin e vizitës së presidentit të Francës në Serbi, ka thënë se “është e qartë se presidenti i Serbisë nuk dëshiron të jetë pjesë e Evropës përderisa mban medaljen që i ka dhënë armiku i Evropës, pavarësisht nëse ka blerë 12 apo 200 avionë Rafale”.

“Ndërsa presidenti Aleksandër Vuçiq në një takim me Emmanuel Macron po përpiqet të tregojë se po i jep fund vasalitetit të Serbisë ndaj Putinit, sot i kujtuam se ka një mënyrë shumë më të lehtë për këtë: I kemi paraqitur kërkesë A. Vuçiqit që të heqë dorë nga urdhri/medalja e dhënë nga Putini, të cilën ai e mban ende. Bashkë me kërkesën, sot kemi dorëzuar një tortë me emrin ‘EU perspektiva e Serbisë’, dhe torta është pikërisht e tillë: e shtrembër, e ndryshkur, e shkrirë. Është e qartë se nuk ka hyrje në BE për sa kohë që presidenti i saj mban urdhrin e Vladimir Putinit”, ka shkruar ai.

Sipas tij, janë vlerat e një vendi që tregojnë aspiratat evropiane.

“Është e qartë se presidenti i Serbisë nuk dëshiron të jetë pjesë e Evropës përderisa mban medaljen që i ka dhënë armiku i Evropës, pavarësisht nëse ka blerë 12 apo 200 avionë Rafale. Egjipti ka edhe aeroplanë Rafale, kështu që kjo nuk do të thotë që el-Sisi ka një politikë pro-evropiane! Katari gjithashtu ka aeroplanë Rafale, edhe pse ata sundohen nga ligji i Sheriatit! Vlerat – kjo është ajo që ne masim në Evropë. Dhe ajo medalje/urdhri Putin-Vuçiq është një pasqyrë e kristaltë e atyre vlerave. Vuçiq do të heqë dorë ose nga urdhri ose nga e ardhmja evropiane. Është një gjë absolute”, përfundon ai.

Ndryshe, Putini para disa viteve i ka ndarë medalje Vuçiqit. Sipas ligjeve të federatës ruse, kjo medalje mund të jepet vetëm pas 20 vjetëve kontribut për Rusinë.