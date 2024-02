Avokati serb që u ndalua në kufi: BIA e Vulinit po m’i shkel të drejtat

Avokati serb, Çedomir Stojkoviq, i cili është ndaluar për 4 orë në vendkalimin kufitar Horgosh, pas lirimit ka shpjeguar në detaje maltretimin që po ia bënë shteti serb përmes shërbimit sekret (BIA).

Ai përmes një videoje ka treguar se nuk janë Policia dhe Prokuroria që po e ndjekin, anipse janë udhëzuar ashtu nga presidenti serb Aleksandër Vuçiq dhe nga ish-drejtori i Inteligjencës serbe, Aleksandër Vulin. Porse, siç tha ai, është BIA që pa asnjë arsye po e maltreton sa herë që po lëvizë nga shteti i tij.

“Aleksandar Vuqiq me mesazhin e tij deklaroi që unë që kam vendosur lule në varrin e Blerina Jasharit, me mua duhet të merrët policia dhe prokuroria. Megjithatë as policia as prokuroria nuk po merren me mua, sepse edhe në polici edhe në prokurori, sadopak ka njerëz të ndershëm. Por, në Agjencinë e Sigurisë së Informacionit (BIA), nuk ka më njerëz të ndershëm, të paktën jo në atë seksion që merret me njerëz që janë aktivist politik”, ka thënë ai.

Ai ka treguar edhe njëherë se ky maltretim vjen si rezultat i vendosjes së luleve tek varri i gjashtëvjeçares, Blerina Jashari në Prekaz.

“Aryeja kryesore e mbajtes sime në vendkalimin Horgosh, e më herët në aeroportin në Surqin, para kësaj në vendkalimin kufitar Maqedoni-Serbi, është se BIA e ka përvetësuar sistemin elektronik, ka nxjerrë udhëzime për mbajtjen e njerëzve deri në kryerjen e kontrollëve të mëtejme.

“Kjo sigurisht që është keqpërdorim i detyrës zyrtare, sepse ndaj meje nuk është kryer kurfarë kontrolli i tillë, dhe se unë nuk jam ndonjë person i panjohur për BIA-n. Ajo agjenci mua më ka marrë në pyetje dy herë, njëherë le të themi për listën time, listën e agjentëve të Putinit në Serbi, si dhe më ka marrë në pyetje për shkak të vendosjes së luleve në varrin e Blerina Jasharit. Pra ne njihemi, ata mirë e dinë se kush jam unë, kurse unë e di shumë më mirë se kush janë ata. Dhe po ua them shumë hapur se kush janë ata: Ata janë disa qyqarë njerëz minjë që fshihen prapa tastierave të kompjuterëve në selinë e BIA-s, të cilët padurimin e tyre ndaj atyre që nuk mendojnë si ata, e që nuk shprehen para të tjerëve ashtu sic u shprehen ndaj meje. Ata sillen në atë mënyrë që njerëzit e ndershëm të policisë sonë kufitare i detyrojnë të më ndalojnë, dhe të mos me lejojnë të vazhdoj”, tha ai.

“Nëse i kujtojmë të gjitha procedurat e BIA-s, mund të vërejmë se ata gjithnjë kështu veprojnë. Ata fshihen, nuk i shfaqin fytyrat e tyre, ndaj procedurave të tyre nuk mund të ngreshë ankesë, nuk ke se kujt t’i drejtohesh, sepse në sistemin juridik të Serbisë nuk ka mjete juridike përmes së cilave mund të kërkosh nga BIA që të ndalojnë ta keqpërdorin ligjin”, shtoi ai.

Avokati serb tha mes tjerash se BIA është në shërbim të regjimit rus të Vladimir Putinit, dhe se punon kundër interesave të shtetit të Serbisë, derisa Vulinin e akuzoi si tradhtarin më të madh të vendit të tij, i cili është dekoruar nga Rusia.

Stojkoviq përmes kësaj videoje ka paralajmëruar se do të mbajë një konferencë për media në Serbi.