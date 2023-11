Avokati serb: Kosova ka më shumë shanse se Serbia të jetë pjesë e BE, dua të kem pasaportë kosovare Avokati serb Çedomir Stojkoviq tha se do donte të kishte pasaportë kosovare, pasi sipas tij, kjo do të ishte më e mira për të ardhmen e tij. Stojkoviq tha se Serbia ka 33 vite që qëndron në të njëjtin vend, ndërsa Kosova ka përparuar dukshëm, ndaj u shpreh ai, “shanset janë që Kosova të jetë…