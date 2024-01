Avokati serb, Cedomir Stojkoviç ndalohet nga policia serbe në kufi

Ai gjatë ditës së djeshme kishte qëndruar në kompleksin memorial në Prekaz, ku edhe kishte vendosur lule mbi varrin e Blerina Jasharit, 7-vjeçares që u vra nga forcat ushtarake serbe gjatë sulmit mbi familjen Jashari në mars të vitit 1998.

Lidhur me këtë rast Agim Musliu, drejtori i institutit “Octopus” përmes rrjetit social ‘X’ u shpre se avokati Stojkoviç po merret në pyetje nga agjentët e BIA-s.

“Çedomir Stojkoviq ndalohet në kufirin e Tabanocit nga policia serbe! Sekuestrohet pasaporta, përballë marrjes në pyetje nga agjentët e BIA-s”, thotë Musliu.

Ndryshe, në një pronocim për media Stojkoviç tha se nuk ndihet i frikësuar po të udhëtojë sërish për në Beograd.

“Nesër do të shkoj në Beograd dhe nuk kam arsye të frikësohem. Ne e kemi për obligim të bëjmë se çka është e drejtë dhe çka është e duhur”, ka shtuar ai.

Kjo vizitë është bërë nga ai si një kundër përgjigjje ndaj Aleksandër Vuçiq.

Ndryshe, javë më parë, klienti i tij, opozitari serb, Nikola Sanduloviq, ishte arrestuar nga shërbimi sekret serb BIA, pasi kishte bërë homazhe te kompleksi memorial “Adem Jashari” në Prekaz.

Ai gjithashtu ishte torturuar fizikisht dhe psiqikisht nga agjentë të BIA-s.

Ndërsa pas përditësimit të këtij lajmi, Agim Musliu ka informuar që avokati serb është liruar dhe po kthehet në Beograd, shkruan lajmi.net.

