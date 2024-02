Avokati që bëri homazhe në Prekaz, ndalohet sërish nga BIA serbe

Rreth tri javë pasi bëri homazhe në kompleksin memorial në Prekaz, avokati serb, Çedomir Stojkoviq, ka njoftuar se është ndaluar sërish nga autoritetet serbe.

Në pikën kufitare në mes të Serbisë dhe Hungarisë, në Horgosh, avokati Stojkoviq është marrë në pyetje.

“Më ndaluan sërish ilegalisht në pikën kufitare, në Horgosh, këtë herë gjatë daljes nga vendi. Pikërisht për të njëjtat arsye: 1) Vendosa lule mbi varrin e një vajze shqiptare më 18 janar 2024. në Prekaz, 2) përfaqësoj Nikolla Sanduloviqin; dhe BIA nuk më lejon të lëviz lirshëm për këtë”, shkruan ai në X.

Po ashtu, Stojkoviq thekson se policia serbe ia kanë marrë pasaportën me arsyetimin se ‘po kryejnë kontroll kufiri”, por kjo, sipas tij, është gënjeshtër.

“Kanë marrë pasaportën me pretekstin: “kontroll kufiri”. Unë u them: “Po gënjen! Nuk kryeni asnjë kontroll kufitar, as pasaportën time, as makinën time, as plaçkat e mia, po ju them që kam të fshehura 15 kilogramë heroinë, 3 milionë euro dhe 2 emigrantë. makinën time, dhe ju ende nuk e kontrolloni makinën time”, shkruan ai në X.

Sipas tij, dy gjëra janë të pafundme: pafundësia e universit, marrëzia e zyrtarëve të BIA-s që mendojnë se pas ndërrimit të pushtetit do të mbeten në atë apo në çfarëdo pune në Serbi.