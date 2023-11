Avokati mik i Gërvallës i quan “mercenarë” pjesëtarët e FIT-it: Shqiptari 2 plumba shkrep, kërkon me jetu si mbret Avokati Gazmend Halilaj që njihet për afërsinë e tij me ministren e Jashtme, Donika Gërvalla i ka komentuar kërkesat e njësisë FIT. Halilaj i ka quajtur “mercenarë” pjesëtarët e FIT-it që kërkuan kushte më të mira. “SHQIPTARI, I SHKREP (2) PLUMBA ARMIKUT DHE KËKRON TANË JETËN ME JETUE SI MBRET. LOGJIKË MËRCENARI…”, shkroi Halilaj. Ai…